Анчелотти: «Мы ждём решения Модрича и Начо»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем Луки Модрича и Начо Фернандеса.

Контракт обоих ветеранов «сливочных» истекает по окончании текущего сезона. Клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с игроками, которым ещё предстоит принять итоговое решение.

«Мы ждём решения Луки и Начо по их будущему. Всё станет ясно после субботы», – заявил Анчелотти в интервью по окончании матча последнего тура Ла Лиги против «Бетиса», завершившегося нулевой ничьей.

В субботу «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Ранее в СМИ сообщалось, что Лука Модрич намерен продлить договор, а Начо Фернандес пока не определился.