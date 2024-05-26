Анчелотти: «Кроос – легенда, он заслужил такое прощание»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о прощальном матче Тони Крооса на «Сантьяго Бернабеу».

34-летний игрок завершит карьеру после Евро-2024. В субботу состоялся его последний матч за «сливочных» на домашнем стадионе. «Реал» не смог обыграть «Бетис» (0:0), а Кроос отыграл 87 минут, после чего был заменён и получил заслуженные почести.

«Кроос – легенда, он заслужил такое прощание. Тони – часть истории «Реала», один из величайших. Сейчас я просто счастлив, что смогу наслаждаться его игрой ещё неделю.

Мы не ожидали этого [решения Крооса завершить карьеру]. Могу лишь сказать, что мы гордимся тем, что такой игрок выступал за нашу команду на протяжении десяти лет», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.

1 июня состоится последний матч в клубной карьере Тони Крооса – финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».