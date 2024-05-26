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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос высказался после прощального домашнего матча за «Реал»

26 Мая 2024 • 00:30 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос провёл последнюю игру на «Сантьяго Бернабеу» перед завершением карьеры.

Немецкий футболист вышел в стартовом составе «сливочных» на матч против «Бетиса» (0:0), а на 87-й минуте был заменён, чтобы получить почести от одноклубников и болельщиков. Перед началом встречи игроки обеих команд устроили 34-летнему хавбеку прощальный коридор. 

Одним из самых запоминающихся моментов всей церемонии стал кадр, на котором были запечатлены дети Крооса – они не смогли сдержать слёз.

«Это нелегко. Я могу лишь поблагодарить «Реал». Это мой дом. Я наслаждался десятью годами, проведёнными здесь.

Я пытался быть сильным, но затем увидел, как плачут мои дети... Это добило меня.

Победа в Лиге чемпионов будет лучшим завершением карьеры», – приводит Madrid Xtra слова Крооса.

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