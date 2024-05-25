«Бетис» забил два гола «Реалу», но игра завершилась нулевой ничьей

«Реал» с «Бетисом» провели матч 38-го тура Ла Лиги, который ничего не менял для соперников с турнирной точки зрения. На первых минутах Родриго чуть-чуть промахнулся, а в следующей массированной атаке Ферлан Менди не смог переиграть пару соперников на ленточке. После прострела Родриго Винисиус пяткой наносил удар - парировал вратарь. В конце тайма после не самой удачной игры кулаками Тибо Куртуа Джонни отправил мяч в сетку ворот, но ВАР помог арбитру усмотреть вне игры.

После перерыва соперники обменивались полуопасными моментами, в итоге прострел Хуана Миранды замкнул Виллиан Жозе, но и здесь вне игры.

В итоге нулевая ничья. «Реал» опережает «Барселону» на 13 очков, «Бетис» в любом случае седьмой.