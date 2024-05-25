«Бетис» забил два гола «Реалу», но игра завершилась нулевой ничьей

«Реал» с «Бетисом» провели матч 38-го тура Ла Лиги, который ничего не менял для соперников с турнирной точки зрения. На первых минутах Родриго чуть-чуть промахнулся, а в следующей массированной атаке Ферлан Менди не смог переиграть пару соперников на ленточке. После прострела Родриго Винисиус пяткой наносил удар - парировал вратарь. В конце тайма после не самой удачной игры кулаками Тибо Куртуа Джонни отправил мяч в сетку ворот, но ВАР помог арбитру усмотреть вне игры.
После перерыва соперники обменивались полуопасными моментами, в итоге прострел Хуана Миранды замкнул Виллиан Жозе, но и здесь вне игры.
В итоге нулевая ничья. «Реал» опережает «Барселону» на 13 очков, «Бетис» в любом случае седьмой.
Протокол игры
Куртуа Тибо63' (Аррисабалага Кепа (63') •Карвахаль Даниэль 72'74' (Модрич Лука (74') •Рюдигер Антонио•Начо Фернандес 5'64' (Милитао Эдер (64') •Менди Ферлан•Камавинга Эдуардо74' (Васкес Лукас (74') •Кроос Тони87' (Себальос Дани (87') •Вальверде Федерико•Беллингем Джуд•Родриго•Винисиус Жуниор
25 мая. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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