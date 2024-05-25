«Барселона» склоняется к аренде Роке – игрок не одобряет такой вариант

Будущее нападающего Витора Роке в «Барселоне» остаётся неопределённым.

Форвард не смог пробиться в стартовый состав каталонского гранда после прихода из «Атлетико Паранаэнсе» в январе. Известно, что бразилец недоволен своим положением в команде. По данным Sport, в «Барселоне» по-прежнему предпочитают отдать Роке в аренду в следующем сезоне, но сам 19-летний футболист не в восторге от такого варианта продолжения карьеры: его окружение считает, что полноценный трансфер будет уместнее, если ситуация не изменится.

Итоговое решение по Витору Роке, впрочем, будет принимать Ханс-Дитер Флик, который в ближайшие дни официально станет новым главным тренером «Барселоны».