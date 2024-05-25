«Реал» и «Бетис» устроили прощальный коридор для Крооса

В воскресенье Тони Кроос проводит последний матч за «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Перед игрой против «Бетиса» футболисты мадридской команды и их соперники устроили для Крооса живой коридор. Футболисты, болельщики, судьи и гости в ложе устроили для 34-летнего немца бурные овации. При этом все игроки «Реала» надели футболки с фамилией Крооса и номером восемь.

Напомним, что на неделе Тони Кроос объявил о решении завершить карьеру после чемпионата Европы – 2024.

Следить за матчем Ла Лиги между «Реалом» и «Бетисом» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.