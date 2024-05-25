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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фермин Лопес поблагодарил Хави

25 Мая 2024 • 22:25 Комментировать
Севилья
...
Барселона
1 3.90 X 4.10 2 1.80
Через 22 ч. 6 мин.

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес обратился к Хави Эрнандесу, которого недавно отправили в отставку.

21-летний испанец – один из множества выпускников академии «сине-гранатовых», получивших шанс проявить себя в первой команде в период работы Хави.

«Для меня было большой честью работать с таким тренером, как вы. Всегда буду благодарен за то, что вы осуществили мою мечту. Удачи, вы всегда будете легендой «Барселоны», – цитирует Barca Universal слова хавбека.

Фермин Лопес дебютировал за «Барселону» в Ла Лиге в августе прошлого года. В общей сложности на счету футболиста десять забитых мячей в 41 поединке за основную команду каталонского гранда.

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