Месси обратился к «Барселоне»

Лионель Месси сделал публикацию в социальных сетях. Звёздный аргентинский футболист отреагировал на победу женской команды «Барселоны» в Лиге чемпионов. В финале каталонки обыграли соперниц из «Лиона» со счётом 2:0.

«Поздравляю чемпионок!» - написал Месси, обращаясь к женской команде «Барселоны».

Кроме того, Месси добавил несколько эмодзи – трофей, красно-синие цвета и аплодисменты.

Как известно, Лионель Месси долгое время выступал за «Барселону». Летом 2021 года аргентинец был вынужден покинуть родной клуб – из-за финансовых трудностей ему не предложили новый контракт. В настоящий момент Месси выступает в МЛС за «Интер Майами».