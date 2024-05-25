Стало известно, когда «Барселона» объявит о назначении Флика

«Барселона» готовится представить Ханса-Дитера Флика в качестве нового главного тренера.

Немецкий рулевой заменит Хави Эрнандеса, отправленного отставку в пятницу. По сведениям журналиста Тоби Альтсхеффля, «Барселоне» осталось лишь урегулировать последние детали сделки с Фликом – работа над этим ведётся в настоящее время. Официально о назначении наставника будет объявлено в понедельник.

Ханс-Дитер Флик не имеет работы с сентября прошлого года, когда был уволен из сборной Германии. Ранее специалист возглавлял мюнхенскую «Баварию», которую привёл к победе в Лиге чемпионов в 2020 году.