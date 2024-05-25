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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» забила «Кадису» 6 мячей за тайм

25 Мая 2024 • 21:31 Комментировать
Альмерия
6:1
Кадис
окончен

Вылетающие во второй дивизион «Альмерия» и «Кадис» ярко попрощались с Ла Лигой. Брайан Окампо дальним ударом открыл счет в поединке - 0:1. После перерыва хозяева начали забивать и забивать. На третьей минуте Гонсало Мелеро стрельнул из-за штрафной. Серхио Аррибас отправил в сетку очень простой мяч - 2:1. На 57-й минуте у гостей случился автогол. Хонатан Виера вывел на убойную позицию Луиса Суареса - 4:1. Он же отличился после хорошего удара Адриана Эмбарбы и сэйва голкипера.  Точку поставил Серхио Аррибас ударом с лета - 6:1.

«Альмерия» «на флажке» смогла-таки уйти с последнего места. Соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Альмерия6:1Кадис
  30'Окампо Брайан (0:1)
(1:1) Мелеро Гонсало48'  
(2:1) Аррибас Серхио51'  
(3:1) Сальдуа Хосеба57'  
(4:1) Суарес Луис III65'  
(5:1) Суарес Луис III71'  
(6:1) Аррибас Серхио86'  
Мартинес ФернардоПубиль МаркБрандарис ХуанРадованович Александар 67' (Санз Пако ( 67') Ланга БрунуРобертоне ЛукасГонсалес Эдгар 46' (Мелеро Гонсало ( 46') Баптистао Лео 46' (Аррибас Серхио ( 46') Виера Хонатан 84' (Ромеро Лука ( 84') Эмбарба Адриан  78'Суарес Луис III  21' 75' (Коне Ибраима ( 75')
Запасные: Максимиану ЛуишСентельес АлехандроЛосано ЭнтониРамазани ЛаржиПосо АлехандроМариньо ДиегоЛопи Дион
Хиль ДавидСальдуа Хосеба 87' (Карселен Исаак ( 87') Хименес Фали  78'Эрнандес Хави V  13'Пирес ЛукасАлекс Фернандес 64' (Хуанми Мигель ( 64') Алькарас РубенЭскаланте Гонсало 64' (Самассеку Диади ( 64') Окампо Брайан 70' (Собрино Рубен ( 70') Рохер МартиНаварро Роберто 87' (Borja Vazquez ( 87')
Запасные: Мората АлехандроМбайе МамадуNando AlmodovarАлехо ИванГвардиола СерхиЛедесма ХеремиасМачис Дарвин
25 мая. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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