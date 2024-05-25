«Альмерия» забила «Кадису» 6 мячей за тайм

Вылетающие во второй дивизион «Альмерия» и «Кадис» ярко попрощались с Ла Лигой. Брайан Окампо дальним ударом открыл счет в поединке - 0:1. После перерыва хозяева начали забивать и забивать. На третьей минуте Гонсало Мелеро стрельнул из-за штрафной. Серхио Аррибас отправил в сетку очень простой мяч - 2:1. На 57-й минуте у гостей случился автогол. Хонатан Виера вывел на убойную позицию Луиса Суареса - 4:1. Он же отличился после хорошего удара Адриана Эмбарбы и сэйва голкипера. Точку поставил Серхио Аррибас ударом с лета - 6:1.
«Альмерия» «на флажке» смогла-таки уйти с последнего места. Соперник - третий с конца.
Протокол игры
|30'Окампо Брайан (0:1)
|(1:1) Мелеро Гонсало48'
|(2:1) Аррибас Серхио51'
|(3:1) Сальдуа Хосеба57'
|(4:1) Суарес Луис III65'
|(5:1) Суарес Луис III71'
|(6:1) Аррибас Серхио86'
Мартинес Фернардо•Пубиль Марк•Брандарис Хуан•Радованович Александар67' (Санз Пако (67') •Ланга Бруну•Робертоне Лукас•Гонсалес Эдгар46' (Мелеро Гонсало (46') •Баптистао Лео46' (Аррибас Серхио (46') •Виера Хонатан84' (Ромеро Лука (84') •Эмбарба Адриан• 78'Суарес Луис III 21'75' (Коне Ибраима (75')
Хиль Давид•Сальдуа Хосеба87' (Карселен Исаак (87') •Хименес Фали• 78'Эрнандес Хави V• 13'Пирес Лукас•Алекс Фернандес64' (Хуанми Мигель (64') •Алькарас Рубен•Эскаланте Гонсало64' (Самассеку Диади (64') •Окампо Брайан70' (Собрино Рубен (70') •Рохер Марти•Наварро Роберто87' (Borja Vazquez (87')
25 мая. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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