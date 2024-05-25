«Альмерия» забила «Кадису» 6 мячей за тайм

Вылетающие во второй дивизион «Альмерия» и «Кадис» ярко попрощались с Ла Лигой. Брайан Окампо дальним ударом открыл счет в поединке - 0:1. После перерыва хозяева начали забивать и забивать. На третьей минуте Гонсало Мелеро стрельнул из-за штрафной. Серхио Аррибас отправил в сетку очень простой мяч - 2:1. На 57-й минуте у гостей случился автогол. Хонатан Виера вывел на убойную позицию Луиса Суареса - 4:1. Он же отличился после хорошего удара Адриана Эмбарбы и сэйва голкипера. Точку поставил Серхио Аррибас ударом с лета - 6:1.

«Альмерия» «на флажке» смогла-таки уйти с последнего места. Соперник - третий с конца.