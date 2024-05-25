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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» переиграл «Райо Вальекано»

25 Мая 2024 • 21:26 Комментировать
Райо Вальекано
0:1
Атлетик Б
окончен

«Райо Вальекано» и «Атлетик» завершили сезон очным противостоянием. Радамель Фалькао немного промахнулся уже на 10-й минуте. На экваторе второго тайма гости выжали максимум из одного из редких моментов. Алекс Беренгер вывел на пустые ворота Нико Уильямса. У соперника же среди 11 попыток, кроме момента Фалькао все же ничего и не было создано.

1:0 в пользу «Атлетика», который заранее гарантировал себе пятое место. Соперник тоже пятый, но с конца.

Протокол игры  
Райо Вальекано0:1Атлетик Б
  67'Уильямс Нико (0:1)
Карденас ДаниРатиу АндрейЭрнандес АриданеЛежён ФлорьянЧаваррия ПепСисс Пате 74' (Креспо Мигель ( 74'  84') Лопес Унаи 78' (Бебе Тьягу ( 78') Де Фрутос Хорхе 78' (Перес Кике ( 78') Трехо Оскар 68' (Рауль де Томас ( 68') Гарсия Альваро РивераФалькао Радамель 68' (Паласон Иси ( 68')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеДимитриевски СтолеБалью ИванЭспино АльфонсоКамелло Серхио
Унай Симон 62' (Агирреcабала Хулен ( 62') Лекуе ИньигоЙерай Альварес 46' (Вивиан Даниэль ( 46') Паредес АйторЮри Берчиче 59' (Гарсия Иманол ( 59') Гарсия ДаниРуис Иньиго  44'Беренгер АлексХаурегисар Микель 46' (Гарсия Рауль ( 46') Уильямс НикоВильялибре Асьер 46' (Гомес Унаи ( 46')
Запасные: Олабарриета АйнгеруЭррера АндерВесга МикельРинкон УгоАрес МалкомДе Маркос ОскарПрадос Беньят
25 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Райо Вальекано

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