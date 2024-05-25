«Атлетик» переиграл «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» и «Атлетик» завершили сезон очным противостоянием. Радамель Фалькао немного промахнулся уже на 10-й минуте. На экваторе второго тайма гости выжали максимум из одного из редких моментов. Алекс Беренгер вывел на пустые ворота Нико Уильямса. У соперника же среди 11 попыток, кроме момента Фалькао все же ничего и не было создано.

1:0 в пользу «Атлетика», который заранее гарантировал себе пятое место. Соперник тоже пятый, но с конца.