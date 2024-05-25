«Атлетик» переиграл «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» и «Атлетик» завершили сезон очным противостоянием. Радамель Фалькао немного промахнулся уже на 10-й минуте. На экваторе второго тайма гости выжали максимум из одного из редких моментов. Алекс Беренгер вывел на пустые ворота Нико Уильямса. У соперника же среди 11 попыток, кроме момента Фалькао все же ничего и не было создано.
1:0 в пользу «Атлетика», который заранее гарантировал себе пятое место. Соперник тоже пятый, но с конца.
Протокол игры
|67'Уильямс Нико (0:1)
Карденас Дани•Ратиу Андрей•Эрнандес Аридане•Лежён Флорьян•Чаваррия Пеп•Сисс Пате74' (Креспо Мигель (74') • 84'Лопес Унаи78' (Бебе Тьягу (78') •Де Фрутос Хорхе78' (Перес Кике (78') •Трехо Оскар68' (Рауль де Томас (68') •Гарсия Альваро Ривера•Фалькао Радамель68' (Паласон Иси (68')
Унай Симон62' (Агирреcабала Хулен (62') •Лекуе Иньиго•Йерай Альварес46' (Вивиан Даниэль (46') •Паредес Айтор•Юри Берчиче59' (Гарсия Иманол (59') •Гарсия Дани•Руис Иньиго• 44'Беренгер Алекс•Хаурегисар Микель46' (Гарсия Рауль (46') •Уильямс Нико•Вильялибре Асьер46' (Гомес Унаи (46')
25 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".
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