Захарян достиг отметки в 40 матчей за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реал Сосьседада» Арсен Захарян достиг отметки в 40 сыгранных матчей за баскский клуб после переезда в Испанию прошлым летом. Вечером субботы «Реал Сосьедад» дома в Сан-Себастьяне играл против мадридского «Атлетико» (0:2). Арсен вышел на поле в стартовом составе.

За 40 проведённых матчей за клуб во всех турнирах Арсену удалось оформить всего лишь два гола и одну голевую передачу. Все свои голевые действия 20-летний футболист исполнил в рамках Ла Лиги.

22 матча Арсен провёл в стартовом составе, на поле он был суммарно 1 860 минут. Для сравнения, Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр») провели примерно по 2 350 минут за свои клубы, у Алексея Миранчука («Аталанта») 1 800 минут, делится Opta Sports.