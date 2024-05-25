Куртуа и Кроос – в основе «Реала» на матч с «Бетисом»

В субботу «Реал» проведёт последний домашний матч в сезоне – против «Бетиса» в 38-м туре чемпионата Испании. Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти выпустил на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Отметим, что для Тони Крооса это последний матч в карьере на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Немец решил повесить бутсы на гвоздь после Евро-2024.

Матч «Реал» - «Бетис» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.