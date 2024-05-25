Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа и Кроос – в основе «Реала» на матч с «Бетисом»

25 Мая 2024 • 20:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1 1.30 X 6.30 2 10.00
Через 1 ч. 28 мин.

В субботу «Реал» проведёт последний домашний матч в сезоне – против «Бетиса» в 38-м туре чемпионата Испании. Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти выпустил на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Отметим, что для Тони Крооса это последний матч в карьере на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Немец решил повесить бутсы на гвоздь после Евро-2024.

Матч «Реал» - «Бетис» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос

Новости по матчу

Сегодня, 25 Мая
16:30
«Реал» принял решение по Васкесу
13:40
«Ливерпуль» всерьёз взялся за трансфер молодого защитника из Лиги 1
11:50
Кроос мог перейти в «Барселону» вместо «Реала», но каталонцы сделали ставку на Серхи Сампера
10:34
Флик одобрил трансфер Гидо Родригеса в «Барселону»
02:53
Реал - Бетис: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:19
«Реал» принял решение по будущему Хоселу
00:24
Модрич готов принять любые условия, которые ему предложит «Реал»
24 Мая
22:58
Кроос отказался от яркого прощания на «Сантьяго Бернабеу» 1
21:47
Анчелотти недоволен уходом Крооса 1
21:21
Актуальный прогноз и ставка на матч Реал Мадрид – Бетис чемпионата Испании – 25 мая 2024
15:20
Прогноз на точный счёт матча Реал Мадрид — Бетис Ла Лиги — 25 мая 2024
14:54
У Анчелотти спросили, кем заменить Крооса
14:31
Анчелотти высказался о будущем Модрича и Начо
14:28
Анчелотти ответил на вопрос о Мбаппе
14:21
Анчелотти ответил, может ли Кроос выиграть «Золотой мяч»
14:16
Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов
14:10
Анчелотти высказался о решении Крооса завершить карьеру
12:40
Ван Нистелрой: «Иско постоянно говорил о «Барселоне», но я советовал ему перейти в «Реал»
11:54
Кепа не останется в «Челси», вратарю придётся найти себе новую команду 1
23 Мая
23:10
Анчелотти высказался о достоинствах «Реала»
22:52
Анчелотти высказался о тренерском долголетии
22:48
Анчелотти раскрыл свою тренерскую философию
16:00
Анчелотти даст Кепе попрощаться с фанатами «Реала» 1
15:19
Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола 4
09:59
У «Реала» большие планы на Браима Диаса в следующем сезоне
09:58
«Реал» всё ещё не определился с будущим Хоселу
08:33
Такого не было 6 лет: всё об интригах последнего тура чемпионата Испании 4
02:49
Карвахаль: «Мы пытались убедить Крооса остаться»
01:07
Начо ещё не решил, стоит ли уходить из «Реала»
22 Мая
23:21
Тер Штеген обратился к Кроосу
23:12
Модрича не интересовали предложения из Саудовской Аравии
22:39
Кроос высказался о периоде, проведённом в «Баварии» и «Байере»
22:13
Кроос: «За 10 лет было много слухов, но для меня существовал только «Реал»
21:47
Винисиус рассказал о совете Роналдо, который повлиял на его игру 1
21:21
Стало известно, кем «Реал» заменит Крооса 1
20:46
Левандовски рассказал, в чём «Барселона» уступает «Реалу» 2
18:48
Кроос обсудил завершение карьеры только с одним игроком «Реала»
17:50
Тренер «Реала» помог Тюкавину раскрыться: «Много ставил на работу интеллекта»
15:54
Модрич дал ответ по будущему президенту «Реала» Пересу
14:39
Гюлер не покинет «Реал»
13:42
Левандовски: «Нас не пугает Мбаппе»
01:33
«Реал» предлагал Кроосу новый контракт – игрок не ответил
01:08
Алаба поедет на Евро со сборной Австрии, но не будет играть
00:35
Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» 1
00:08
Варан высказался об уходе Крооса
21 Мая
23:43
Вальверде: «Хотел бы играть с Кроосом ещё десять лет»
23:08
Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола
22:15
Гюлер – Кроосу: «Каждый день становлюсь свидетелем необъяснимых вещей, которые ты совершаешь»
21:14
«Реал» сосредоточится на подписании звезды Бундеслиги
20:27
Тчуамени прокомментировал уход Крооса
19:07
Анчелотти умолял Крооса не уходить из «Реала» 2
18:51
Игрок «Реала» послал Тони Крооса 7
17:26
Известный баскетболист призвал Крооса передумать уходить из футбола
15:26
За 10 сезонов в «Реале» Кроос ни разу не имел точность пасов ниже 92%
14:45
Кроос: «Моей целью всегда было завершение карьеры на пике»
14:25
«Реал» обратился к Кроосу, завершающему карьеру 1
14:01
Кроос принял решение завершить карьеру 1
11:14
«Барселона» продаёт защитника в лондонский клуб
10:50
«ПСЖ» возглавил гонку за центральным защитником, которого хочет «Реал»
09:47
Стало известно, за какую цену «Барселона» может купить Айосе Переса
09:25
«Барселона» заинтересовалась бывшим игроком «Лестера»
20 Мая
17:19
«Реал» Мадрид – «Бетис»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Роналду может перейти в европейский клуб Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии» Винисиус рассказал о совете Роналдо, который повлиял на его игру Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина
Спортивные новости
Крикунов назвал главную проблему московского «Динамо» «Я не путаю спорт с политикой – я же не американец»: Крикунов – о вылете сборной США Канарейкин: «Спартак» готов к прыжку Крикунов оценил возвращение Мичкова в СКА Канарейкин: Федоров был изнеможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Вильярреал Вильярреал
1
1
2.75 3.65 2.39
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М Атлетико М
0
2
2.27 3.50 3.00
Видео
Перерыв
Альмерия Альмерия
Кадис Кадис
0
1
2.03 3.65 3.40
Видео
Перерыв
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетик Б Атлетик Б
0
0
2.75 3.30 2.55
Видео
25.05.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Бетис Бетис
1.32 5.80 7.60
Видео
26.05.24 в 15:00
Хетафе Хетафе
Мальорка Мальорка
2.21 3.30 3.20
Видео
26.05.24 в 17:15
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Алавес Алавес
2.35 3.30 2.90
Видео
26.05.24 в 17:15
Сельта Сельта
Валенсия Валенсия
1.81 3.65 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Мая
20:27 · Испания. Ла Лига
Захарян достиг отметки в 40 матчей за «Реал Сосьедад»
20:12 · Испания. Ла Лига
Куртуа и Кроос – в основе «Реала» на матч с «Бетисом»
16:53 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» поделила очки с «Вильярреалом», Сорлот не стал лучшим бомбардиром
16:45 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
16:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по Васкесу
16:23 · Испания. Ла Лига
Захарян – в старте «Реал Сосьедада» на матч против «Атлетико»
15:51 · Испания. Ла Лига
Украинец Довбик практически выиграл гонку бомбардиров в Ла Лиге 2
15:23 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, каким будет следующий шаг в его тренерской карьере
14:57 · Испания. Ла Лига
Хави: «Думаю, я проделал хорошую работу в этом сезоне»
14:46 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, будет ли требовать деньги у «Барселоны» 1
14:41 · Испания. Ла Лига
Хави – журналистам: «Вы можете не верить, но я правда буду по вам скучать»
14:37 · Испания. Ла Лига
Хави готов вернуться в «Барселону»
14:33 · Испания. Ла Лига
Хави высказался об увольнении из «Барселоны»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Деку мечтает о трансфере нападающего «Ливерпуля» в «Барселону» 1
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» всерьёз взялся за трансфер молодого защитника из Лиги 1
Все новости
Рекомендуем