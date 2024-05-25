«Осасуна» поделила очки с «Вильярреалом», Сорлот не стал лучшим бомбардиром

«Осасуна» с «Вильярреалом» завершили сезон очным матчем. Алехандро Баэна в убойной позиции не попал в створ уже на шестой минуте. На 14-й минуте Александр Сорлот получил травму и был заменен, досрочно выбыв из борьбы за звание лучшего бомбардира. На 30-й минуте хозяева добились успеха, когда комбинацию завершил Анте Будимир. После перерыва Йерсон Москера наносил удар головой и попал в перекладину. Вскоре уже Луис Моралес отличился и сравнял счет.

«Вильярреал» завершил сезон на восьмом месте, соперник - делит 10-е.