«Осасуна» поделила очки с «Вильярреалом», Сорлот не стал лучшим бомбардиром

«Осасуна» с «Вильярреалом» завершили сезон очным матчем. Алехандро Баэна в убойной позиции не попал в створ уже на шестой минуте. На 14-й минуте Александр Сорлот получил травму и был заменен, досрочно выбыв из борьбы за звание лучшего бомбардира. На 30-й минуте хозяева добились успеха, когда комбинацию завершил Анте Будимир. После перерыва Йерсон Москера наносил удар головой и попал в перекладину. Вскоре уже Луис Моралес отличился и сравнял счет.
«Вильярреал» завершил сезон на восьмом месте, соперник - делит 10-е.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте30'
|57'Моралес Луис (1:1)
Айтор Фернандес•Аресо Хесус•Катена Алехандро80' (Арнаис Хосе (80') • 88'Эррандо Хорхе•Мохика Хоан•Торро Лукас66' (Гомес Мойсес (66') •Муньос Икер• 34'Пенья Рубен• 82'Орос Аймар80' (Унаи Гарсия (80') • 89'Ибаньес Пабло66' (Монкайола Хон (66') •Будимир Анте59' (Гарсия Рауль (59')
Запасные: Эррера Серхио•Круз Хуан•Стаматакис Димитриос
Рейна Пепе•Фемения Кико•Москера Йерсон• 88'Манди Аисса•Куэнка Хорхе63' (Гуэдеш Гонсалу (63') •Террац Рамон79' (Ахомач Илиас (79') •Комесанья Санти•Траоре Бертран• 40'Тригерос Мануэль•Баэна Алехандро 10'63' (Парехо Даниэль (63') •Сорлот Александр17' (Моралес Луис (17')
25 мая. Стадион "Эль-Садар".
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