«Реал» принял решение по Васкесу

В «Реале» приняли решение по будущему защитника Лукаса Васкеса. Как сообщает издание Marca, мадридский клуб собирается предложить 32-летнему футболисту новый контракт ещё на один сезон – до середины 2025 года.

Действующий трудовой договор Васкеса рассчитан до конца июня. Всего за первую команду «сливочных» футболист провёл 347 матчей, в которых записал на свой счёт 36 голов и 65 голевых передач на партнёров.

Лукас Васкес отличается своей универсальностью – футболист способен действовать по всему правому флангу, даже в нападении.

В субботу «Реал» проведёт матч Ла Лиги против «Бетиса», не пропустите текстовую трансляцию.