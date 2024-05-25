Захарян – в старте «Реал Сосьедада» на матч против «Атлетико»

В последнем, 38-м туре чемпионата Испании, который проходит в эту субботу, 25 мая «Реал Сосьедад» будет принимать дома в Сан-Себастьяне мадридский «Атлетико». Российский полузащитник баскского клуба Арсен Захарян – в основе на игру.

Напомним, что Арсен оказался в «Реал Сосьедаде» в прошлое летнее трансферное окно. За сезон россиянин сыграл в 39 матчах за свой клуб в рамках всех официальных турниров, но оформил в них лишь гол и два ассиста.

Отметим, что «Реал Сосьедад» уже точно завершит сезон на шестом месте турнирной таблицы Примеры. «Атлетико» же никуда не денется с четвёртого места.