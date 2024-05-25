Украинец Довбик практически выиграл гонку бомбардиров в Ла Лиге

В субботнем матче Ла Лиги против «Осасуны» нападающий «Вильярреала» Александр Сорлот был заменён из-за травмы. Таким образом, лучшим бомбардиром Ла Лиги наверняка станет Артём Довбик из «Жироны». Украинский футболист наколотил 24 гола, в то время как Сорлот забил 23 раза.

В теории догнать Довбика могут Джуд Беллингем и Роберт Левандовски, но для этого англичанину нужно забивать пять голов «Бетису», а поляку – шесть голов «Севилье». Едва ли это возможно.

Отметим, что Сорлот в прошлом туре оформил покер в матче против «Реала». Однако Довбик в пятницу забил три гола в ворота «Жироны» и снова вырвался на вершину бомбардирской гонки.