Хави рассказал, каким будет следующий шаг в его тренерской карьере

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, каким будет следующий шаг в его карьере. Напомним, вчера стало известно об увольнении специалиста с поста наставника «сине-гранатовых».

«Каким будет следующий шаг в моей карьере? Я возьму паузу, так как нуждаюсь в ней. Затем я выслушаю предложения и посмотрю, произойдёт в будущем», – сказал Хави на пресс-конференции.

Эрнандес за два с половиной сезона выиграл с «Барселоной» чемпионат и Суперкубок Испании. Ранее специалиста связывали с клубами из Английской премьер-лиги.

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