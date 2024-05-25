Хави: «Думаю, я проделал хорошую работу в этом сезоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес оценил свою работу в нынешнем сезоне. Напомним, «сине-гранатовые» не выиграли ни одного трофея, а из Лиги чемпионов вылетели на стадии четвертьфинала от французского «ПСЖ».

«Думаю, я проделал хорошую работу в этом сезоне, хотя команда и не достигла поставленных целей. Это был замечательный опыт для меня», – сказал Хави на пресс-конференции.

Новым тренером каталонской «Барселоны» станет Ханс-Дитер Флик – тот самый специалист, который помог мюнхенской «Баварии» оформить требл в сезоне-2019/20. В том розыгрыше Лиги чемпионов немцы в четвертьфинале разгромили «Барселону» со счётом 8:2.