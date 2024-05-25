Хави рассказал, будет ли требовать деньги у «Барселоны»

Хави всё-таки уходит с должности главного тренера «Барселоны» по завершению сезона 2023/2024. О решении расстаться с молодым специалистом каталонский клуб объявил в пятницу. На пресс-конференции Хави ответил на вопрос, откажется ли он от полагающейся ему зарплаты по контракту до лета 2025 года.

«Я уже отвечал на этот вопрос раньше, и я всегда держу своё слово», - сказал Хави журналистам.

Ранее Хави говорил о намерении отказаться от денег, положенных ему за оставшийся год по действующему контракту.

В воскресенье «Барселона» проведёт последний матч под руководством Хави – против «Севильи».

Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны»