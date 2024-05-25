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Хави рассказал, будет ли требовать деньги у «Барселоны»

25 Мая 2024 • 14:46 Комментировать (1)

Хави всё-таки уходит с должности главного тренера «Барселоны» по завершению сезона 2023/2024. О решении расстаться с молодым специалистом каталонский клуб объявил в пятницу. На пресс-конференции Хави ответил на вопрос, откажется ли он от полагающейся ему зарплаты по контракту до лета 2025 года.

«Я уже отвечал на этот вопрос раньше, и я всегда держу своё слово», - сказал Хави журналистам.

Ранее Хави говорил о намерении отказаться от денег, положенных ему за оставшийся год по действующему контракту.

В воскресенье «Барселона» проведёт последний матч под руководством Хави – против «Севильи».

Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
25 Мая 2024 в 16:48
ну да как же...то уходит - потом остается...теперь опять уходит.....и с деньгами также будет ))))
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