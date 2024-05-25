Хави – журналистам: «Вы можете не верить, но я правда буду по вам скучать»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес выдал свою последнюю пресс-конференцию в качестве наставника «сине-гранатовых». Специалист дал понять журналистам, что будет скучать по ним в будущем.

«Вы можете не верить, но я правда буду по вам скучать. Спасибо вам», – заключил Хави на пресс-конференции.

Напомним, Эрнандес был уволен с поста главного тренера «Барселоны». На его место придёт Ханс-Дитер Флик, который ранее тренировал «Баварию» и сборную Германии.

Хави в январе сам принял решение об уходе, но затем руководство его отговорило. Правда, спустя пару недель клуб передумал и решил уволить специалиста.