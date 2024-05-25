Хави готов вернуться в «Барселону»

В пятницу «Барселона» объявила об уходе Хави с должности главного тренера по завершению сезона. В ходе субботней пресс-конференции молодой специалист допустил своё возвращение в клуб в будущем.

«Я бы хотел однажды вернуться в «Барселону». «Барселона» - клуб моей жизни, я всегда это говорил. Я не закрываю двери в «Барсу» и не исключаю возможности однажды вернуться в клуб», - сказал Хави журналистам.

В воскресенье «Барселона» проведёт гостевой матч Ла Лиги против «Севильи». Для Хави это будет последняя игра на тренерском мостике «сине-гранатовых».

Ранее появлялась информация о том, что «Барселону» возглавит Ханс-Дитер Флик.

Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны»