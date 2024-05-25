Хави высказался об увольнении из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий по поводу своего увольнения из «Барселоны», о котором было объявлено в пятницу.

«Я уважаю решение президента уволить меня. Именно президент принимает решение. Я всегда буду фанатом «Барселоны» и буду поддерживать клуб.

Со мной всё в порядке. Конечно, это были трудные дни, а не лёгкие. Но могу сказать, что я горжусь проделанной работой за два с половиной года. Это было непросто», - сказал Хави на пресс-конференции.

Последний матч под руководством Хави «Барселона» проведёт в воскресенье, 26 мая, - против «Севильи». Ожидается, что следующим тренером каталонцев будет Ханс-Дитер Флик.

Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны»