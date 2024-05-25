Флик хочет пригласить в «Барселону» двух крайних защитников

Новый тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик намерен усилить фланги обороны в летнее трансферное окно. По информации от издания Sport, немецкий специалист попросил у руководства приобрести ему двух крайних защитников.

Напомним, «Барселона» вряд ли выкупит у «Манчестер Сити» Жоау Канселу на постоянной основе. Португалец неплохо проявил себя в команде на правах аренды, но «сине-гранатовые» не намерены платить за фуллбека 60 миллионов евро.

Отметим, что летом «Барселону» также покинет левый защитник Маркос Алонсо, который должен уйти на правах свободного агента. Пока неизвестно, каких именно кандидатов на позицию фуллбека рассматривает Флик.