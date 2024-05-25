«Вы являетесь топ-тренером» – Канселу попрощался с Хави

Защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу попрощался с главным тренером Хави Эрнандесом, который проведёт последний матч во главе команды завтра против «Севильи».

«Спасибо за всё, мистер. Вы являетесь топовым тренером и отличным человеком. Вы заслуживаете всего наилучшего в жизни. Надеюсь, что всё будет складываться хорошо для вас и вашей семьи», – написал Канселу в социальных сетях.

Напомним, Канселу выступает за «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Сити». «Сине-гранатовые» хотели бы выкупить португальца на постоянной основе, но «горожане» просят за фуллбека слишком большую сумму компенсации.