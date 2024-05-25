Стало известно, что сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта главному тренеру Хави Эрнандесу, когда сообщил ему об увольнении. По информации от издания Marca, Хави в понедельник навестил Лапорту в больнице. Жоан был госпитализирован из-за пневмонии.

По сведениям источника, Лапорта сказал Хави: «Если бы я руководствовался эмоциями, ты бы остался тренером «Барселоны», но по логике я понимаю, что тебе будет лучше уйти».

Напомним, новым тренером «Барселоны» со следующего сезона станет Ханс-Дитер Флик. Об увольнении Хави официально было объявлено вчера. За два с половиной года Эрнандес выиграл с «сине-гранатовыми» чемпионат Испании в прошлом сезоне.