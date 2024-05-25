Гави обратился к Хави в социальных сетях

Полузащитник «Барселоны» Гави обратился к главному тренеру Хави Эрнандесу, который официально был уволен. Напомним, специалист в своё время интегрировал молодого хавбека в основной состав.

«Спасибо вам за всё, чему вы меня научили, тренер. Я всегда буду благодарен вам и вашему тренерскому штабу. Я уверен, что в будущем мы ещё встретимся», – написал Гави в социальных сетях.

Напомним, в ноябре Гави получил травму крестообразных связок колена, из-за которой пропустил несколько месяцев. Новым тренером «Барселоны» со следующего сезона станет Ханс-Дитер Флик, который ранее возглавлял мюнхенскую «Баварию» и сборной Германии.