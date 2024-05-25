Кроос мог перейти в «Барселону» вместо «Реала», но каталонцы сделали ставку на Серхи Сампера

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос летом 2014 года мог перейти в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает журналист Ронда Брекон.

«Я помню ситуацию с Тони Кроосом. Хосеп Гвардиола тогда тренировал «Баварию» и знал о желании игрока покинуть клуб. Гвардиола порекомендовал его «Барселоне». Сам Тони не мог определиться куда больше хочет перейти: в мадридский «Реал» или «Барселону». «Сине-гранатовые» не были уверены в Кроосе и сделали ставку на молодого воспитанника Серхи Сампера», – написал Брекон в социальных сетях.

Отметим, что 29-летний Сампер в настоящий момент выступает за футбольный клуб «Андорра».