Тьяго Алькантара может завершить карьеру и стать ассистентом Флика в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара может завершить профессиональную карьеру. По информации от Diario AS, новый тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик предложил Тьяго стать своим ассистентом.

Напомним, Алькантара работал под руководством Флика в «Баварии». Сам футболист является воспитанником «Барселоны», но покинул клуб в 2013 году ради переезда в Мюнхен.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Алькантара сыграл всего один матч, так как постоянно отсутствовал из-за различных травм. Тьяго недавно связывали с переходом в «Жирону», которая в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.