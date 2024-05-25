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Чемпионат Испании. Ла Лига

Довбик повторил рекорд легендарного Шевченко по голам

25 Мая 2024 • 10:35 Комментировать (1)

Нападающий «Жироны» Артём Довбик отметился хет-триком в матче заключительного тура чемпионата Испании против «Гранады». Каталонский коллектив на своем поле отпраздновал разгромную победу со счетом 7:0.

Таким образом, форвард завершил сезон Ла Лиги с 24 забитыми мячами. Довбик повторил рекордное достижение легендарного соотечественника Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах среди украинцев, сообщает Opta. «Шева» три раза забивал за «Милан» по 24 гола в итальянском чемпионате.

Довбик может стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании, если нападающий «Вильярреала» Александр Сорлот не отметится во встрече с «Осасуной».

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Андрей Шевченко Жирона Артём Довбик ещё теги
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Francisco Gento
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