Довбик повторил рекорд легендарного Шевченко по голам

Нападающий «Жироны» Артём Довбик отметился хет-триком в матче заключительного тура чемпионата Испании против «Гранады». Каталонский коллектив на своем поле отпраздновал разгромную победу со счетом 7:0.

Таким образом, форвард завершил сезон Ла Лиги с 24 забитыми мячами. Довбик повторил рекордное достижение легендарного соотечественника Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах среди украинцев, сообщает Opta. «Шева» три раза забивал за «Милан» по 24 гола в итальянском чемпионате.

Довбик может стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании, если нападающий «Вильярреала» Александр Сорлот не отметится во встрече с «Осасуной».