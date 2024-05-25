Флик одобрил трансфер Гидо Родригеса в «Барселону»

Ханс-Дитер Флик будет новым тренером каталонской «Барселоны» со следующего сезона. По информации от издания Sport, немецкий специалист одобрил трансфер опорного полузащитника Гидо Родригеса в стан «сине-гранатовых».

Напомним, 30-летний хавбек летом станет свободным агентом, так как у него истекает контракт с «Бетисом». Поединок против мадридского «Реала» станет последним для аргентинца в футболке нынешнего клуба.

Родригес выступает в составе «Бетиса» с 2020 года, когда перебрался в команду из чемпионата Мексики. За этот срок полузащитник успел выиграть с «зелёно-белыми» Кубок Испании.