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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик одобрил трансфер Гидо Родригеса в «Барселону»

25 Мая 2024 • 10:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1 1.30 X 6.30 2 10.00
Через 9 ч. 8 мин.

Ханс-Дитер Флик будет новым тренером каталонской «Барселоны» со следующего сезона. По информации от издания Sport, немецкий специалист одобрил трансфер опорного полузащитника Гидо Родригеса в стан «сине-гранатовых».

Напомним, 30-летний хавбек летом станет свободным агентом, так как у него истекает контракт с «Бетисом». Поединок против мадридского «Реала» станет последним для аргентинца в футболке нынешнего клуба.

Родригес выступает в составе «Бетиса» с 2020 года, когда перебрался в команду из чемпионата Мексики. За этот срок полузащитник успел выиграть с «зелёно-белыми» Кубок Испании.

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Бетис Барселона Ханс-Дитер Флик Гидо Родригес ещё теги

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