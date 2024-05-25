Алонсо не ведёт переговоров с «Атлетико»

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо в настоящий момент не ведёт никаких переговоров с мадридским «Атлетико». По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец не обсуждает с «матрасниками» условия потенциального сотрудничества.

Алонсо летом покинет «Барселону» на правах свободного агента, ведь у него истекает контракт с каталонским клубом. Назначение Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера никак не повлияет на ситуацию.

Алонсо за два сезона выиграл с «Барселоной» два трофея – Ла Лигу и Суперкубок Испании. Маркос выступает за «сине-гранатовых» с конца лета 2022 года, когда перебрался из лондонского «Челси».