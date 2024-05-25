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Стали известны детали о зарплате Флика в «Барселоне»

25 Мая 2024 • 08:51 Комментировать

Бывший главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик близок к работе в каталонской «Барселоне». Стороны согласовали срок трудового договора до лета 2026 года.

Журналистам Diario Sport стали известны финансовые детали сделки. Немецкий наставник согласился на оклад, который будет на 30 процентов меньше того, который получил бы экс-тренер команды Хави в следующем сезоне. Флик с пониманием относится к финансовым трудностям «сине-гранатовых» и готов идти на уступки.

Напомним, что Ханс-Дитер занимал пост наставника «Баварии» с 2019 по 2021 год. После этого специалист два года провел в национальной сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик
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