«Реал» и Модрич объявят о важном решении после финала Лиги чемпионов

Стало известно, когда мадридский «Реал» и хорватский полузащитник Лука Модрич подпишут новое трудовое соглашение. Согласно сведениям журналистов Relevo, стороны объявят о пролонгации сотрудничества после финального матча Лиги чемпионов УЕФА.

Новый контракт 38-летнего хорвата будет рассчитан на один сезон. После заключения сделки Лука отправится в расположение сборной Хорватии, с которой выступит на чемпионате Европы – 2024.

Финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» (Лондон). Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.