Нападающий «Атлетика» Уильямс два года играл с куском стекла в ноге

Форвард Иньяки Уильямс, выступающий в составе «Атлетика» Бильбао, на протяжении двух лет играл с осколком стекла в стопе. Об этом поведал наставник баскского коллектива Эрнесто Вальверде во время пресс-конференции перед встречей с «Райо Вальекано».

Как заявил тренер, пару лет назад футболист попал в ДТП, после которого наступил на разбитое стекло. В больнице Уильямсу зашили рану, но не достали осколок стекла.

В последнее время у Иньяки начали возникать жалобы на дискомфорт в стопе. После проведенного МРТ было выявлено, что у него в ноге остался осколок размером около двух сантиметров. По этой причине футболисту провели операцию, и он пропустит ближайший матч «Атлетика».