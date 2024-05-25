Ван Нистелрой оценил перспективы тренера Рауля

«Я общаюсь с Раулем, мы виделись с ним. Он провел уже пять лет во второй команде «Реала», думаю, ему пора работать на более высоком уровне. Это серьезный специалист. Мне кажется, что совсем скоро он получит работу в клубе Ла Лиги или Бундеслиги», - передает слова нидерландца газета Marca.