Ван Нистелрой оценил перспективы тренера Рауля

Известный в прошлом центрфорвард Руд ван Нистелрой высказался о тренерской карьере бывшего нападающего мадридского «Реала» и сборной Испании Рауля Гонсалеса.
«Я общаюсь с Раулем, мы виделись с ним. Он провел уже пять лет во второй команде «Реала», думаю, ему пора работать на более высоком уровне. Это серьезный специалист. Мне кажется, что совсем скоро он получит работу в клубе Ла Лиги или Бундеслиги», - передает слова нидерландца газета Marca.
Напомним, что Гонсалес занимает пост главного тренера второй команды «Реала» с лета 2019 года. Коллектив выступает в третьем дивизионе испанского футбола.
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