Стала известна главная причина увольнения Хави из «Барселоны»

В пятницу, 24 мая, было объявлено в отставке Хави Эрнандеса с поста главного тренера каталонской «Барселоны». Журналисты Mundo Deportivo назвали основную причину прекращения сотрудничества между сторонами.

По информации источника, боссы «сине-гранатовых» решили уволить Хави из-за того, что тренер начал выражать недовольство составом команды и просить новые трансферы. Резкое увеличение требований спровоцировало решение руководства.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Барселоны» может стать немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. Стороны якобы договорились о двухлетнем трудовом соглашении.