​Ван Нистелрой: «Лучшая атмосфера в раздевалке? Она была в «Малаге»

Знаменитый в прошлом нидерландский нападающий Руд ван Нистелрой ответил на вопрос о том, в каком клубе ему было комфортнее всего во время своих выступлений - а успел он поиграть и за мадридский «Реал», и за английский «Манчестер Юнайтед».

- Время в «Малаге» было особым. Наверное, это лучшая раздевалка в которой я бывал, очень крепкая связь между игроками. Фанаты, игроки, Фернандо Йерро, тренер... Было много интересных людей. Для меня это был захватывающий опыт, - поведал ван Нистелрой в интервью испанскому изданию Marca.

Свою игровую карьеру нидерландский футболист завершил в 2012 году как раз в «Малаге».