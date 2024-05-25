«Реал» принял решение по будущему Хоселу

В мадридском «Реале» определились с планами на форварда Хоселу, арендованного у «Эспаньола».

34-летний футболист впечатляюще провёл сезон, сумев убедить «сливочных» в своей пригодности. По информации журналиста Патрика Бергера, «Реал» решил воспользоваться опцией выкупа игрока. Контракт нападающего с «королевским клубом» будет рассчитан до конца следующей кампании.

Хоселу стал автором 17 забитых мячей и трёх ассистов в 48 поединках за команду Карло Анчелотти в текущем сезоне. Дубль испанца в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1) принёс мадридскому гранду путёвку в финал турнира.