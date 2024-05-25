Тер Штеген подвёл итоги работы Хави в «Барселоне»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген обратился к Хави Эрнандесу после его отставки.

С нового сезона у каталонцев будет новый тренер – клуб официально сообщил об увольнении Хави в пятницу.

«Дорогой Хави, дорогой мистер. Ты вернулся в клуб, когда мы нуждались в смене направления. Ты смог вернуть веру в нашу команду, под твоим руководством мы снова начали выигрывать трофеи. Спасибо тебе и всему персоналу за страсть, которую вы вкладываете в свою работу каждый день.

Теперь мы расстаёмся во второй раз, но этот клуб всегда будет твоим. Было приятно работать с тобой как с товарищем по команде и тренером, и я рад, что ты остаёшься моим другом. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего», – написал в социальных сетях тер Штеген.