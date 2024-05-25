Модрич готов принять любые условия, которые ему предложит «Реал»

Полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича не беспокоит финансовая составляющая контракта.

Как уже неоднократно сообщалось, хорват решил продолжить выступления за «сливочных», о чём уведомил клуб. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 38-летний хавбек отклонил «сумасшедшие» предложения ради возможности остаться в «Реале». Ветерана совершенно не волнует денежный вопрос, поэтому он примет любые условия, которые предложат ему мадридцы.

Действующее соглашение Луки Модрича с «Реалом» истекает по окончании сезона. За «королевский клуб» футболист играет с лета 2012 года.