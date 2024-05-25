«Жирона» забила 7 мячей «Гранаде», Довбик вернул лидерство в гонке бомбардиров

«Жирона» и «Гранада» первыми завершили футбольный сезон в Ла Лиге. Хозяева поля в любом случае финишировали третьими, а соперник выше 19-й строчки не поднимется. Команда Мичела сыграла очень результативно, стремясь помочь Артёму Довбику выиграть гонку бомбардиров. Первая треть матча получилась сухой, после чего Виктор Цыганков ассистировал Эрику Гарсии, и тот головой открыл счет. Еще атака, Мигель Гутьеррес слева прострелил во вратарскую, и Цыганков переправил мяч в цель - 2:0. Кристиан Порту ворвался в штрафную и был сбит. Довбик с точки поразил правый угол ворот - разгром еще до перерыва. В начале второго тайма Довбик отличился из очень спорного офсайда, гола нет. А вот Цыганков отличился по правилам, получив от Савио от лицевой передачу на дальнюю штангу, - 4:0. На 61-й минуте Факундо Пельистри подвел гостей - удаление. На 75-й минуте украинский форвард получил мяч в штрафной и метко пробил в правый угол - 5:0. Несколько минут, и Довбик головой сбросил мяч на Кристиана Стуани - 6:0. На 89-й минуте Савио заработал пенальти, и Довбик его реализовал - 7:0. Форвард на один гол опережает Александра Сорлота.