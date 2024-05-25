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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» забила 7 мячей «Гранаде», Довбик вернул лидерство в гонке бомбардиров

25 Мая 2024 • 00:00 Комментировать
Жирона
7:0
Гранада
окончен

«Жирона» и «Гранада» первыми завершили футбольный сезон в Ла Лиге. Хозяева поля в любом случае финишировали третьими, а соперник выше 19-й строчки не поднимется. Команда Мичела сыграла очень результативно, стремясь помочь Артёму Довбику выиграть гонку бомбардиров. Первая треть матча получилась сухой, после чего Виктор Цыганков ассистировал Эрику Гарсии, и тот головой открыл счет. Еще атака, Мигель Гутьеррес слева прострелил во вратарскую, и Цыганков переправил мяч в цель - 2:0. Кристиан Порту ворвался в штрафную и был сбит. Довбик с точки поразил правый угол ворот - разгром еще до перерыва. В начале второго тайма Довбик отличился из очень спорного офсайда, гола нет. А вот Цыганков отличился по правилам, получив от Савио от лицевой передачу на дальнюю штангу, - 4:0. На 61-й минуте Факундо Пельистри подвел гостей - удаление. На 75-й минуте украинский форвард получил мяч в штрафной и метко пробил в правый угол - 5:0. Несколько минут, и Довбик головой сбросил мяч на Кристиана Стуани - 6:0.  На 89-й минуте Савио заработал пенальти, и Довбик его реализовал - 7:0. Форвард на один гол опережает Александра Сорлота.

Протокол игры  
Жирона7:0Гранада
(1:0) Гарсия Эрик30'  
(2:0) Цыганков Виктор33'  
(3:0) Довбик Артём44'  
(4:0) Цыганков Виктор54'  
(5:0) Довбик Артём75'  
(6:0) Стуани Кристиан78'  
(7:0) Довбик Артём90'  
Гассанига ПаулоГарсия Эрик  82'Давид Лопес  32' 50' (Коуто Ян ( 50') Блинд ДэйлиГутьеррес Мигель 65' (Мартинес Арнау ( 65') Эррера Янгель 50' (Торре Пабло ( 50') Гарсия АлешЦыганков Виктор 56' (Стуани Кристиан ( 56') Мартин ИванПорту Кристиан  45' 51' (Савио III ( 51') Довбик Артём
Запасные: Хуанпе ХуанГарсия ДжастинХуан Карлос МартинФуйдиас ТониВилья ТониФернандес Валери
Марк МартинесСанчес Рикард  43' 72' (Пабло Саенс ( 72') Рубио МигельТорренте Рауль 72' (Мендес Бруно II ( 72') Мауасса Фет 60' (Miguel Angel Brau ( 60') Руис Серхио  36'Гумбау ХерардПельистри Факундо  39'  61'Вильяр Гонсало 46' (Пёнтковски Камиль ( 46') Sergio Rodelas 46' (Кальехон Хосе ( 46'  62') Бое Лукас
Запасные: Адриан Лопес ГарротеНева КарлосМелендо ОскарАресо МатиасКорбяну ТеодорБаталья АугустоПуэртас Антонио
24 мая. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Жирона Артём Довбик ещё теги

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