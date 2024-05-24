Кубарси обратился к Хави: «Спасибо за осуществление мечты»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси поблагодарил Хави Эрнандеса, отправленного в отставку.

Специалист был уволен с должности главного тренера каталонского гранда, о чём стало известно в пятницу. Именно при Хави 17-летний Кубарси пробился в стартовый состав «сине-гранатовых» по ходу текущего сезона.

«Мистер, спасибо вам за то, что позволили мне осуществить мечту – играть за клуб всей моей жизни. Я всегда буду благодарен вам. Желаю всего наилучшего в будущем», – обратился юный футболист к тренеру посредством социальных сетей.

На счету Пау Кубарси 23 матча за первую команду «Барселоны» во всех турнирах.