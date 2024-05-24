Кроос отказался от яркого прощания на «Сантьяго Бернабеу»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос намерен скромно попрощаться с болельщиками перед завершением карьеры.

Предстоящий поединок 38-го тура Ла Лиги против «Бетиса» станет для немецкого футболиста последним на «Сантьяго Бернабеу» в цветах «сливочных» – хавбек повесит бутсы на гвоздь после Евро-2024. По сведениям Diario AS, в «Реале» планировали провести «грандиозную» церемонию прощания с Кроосом в его последнем домашнем матче за клуб, но игрок отказался. Он предпочитает ограничиться чем-то «скромным».

Напомним, что «Реалу» также предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Встреча пройдёт 1 июня и станет последней для Тони Крооса на клубном уровне.