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Экс-игрок «Барселоны» Идальго – о Хави: «Я очень удивлён решением клуба» эксклюзив

24 Мая 2024 • 22:36 Комментировать

Хави Эрнандес покидает «Барселону». Кристиан Идальго, бывший игрок «блауграны» специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своими мыслями на этот счёт.

«Я очень удивлен решению «Барселоны». Хави проделал отличную работу, выжимал максимум из возможностей клуба, становился чемпионом. У клуба много проблем, всем об этом известно. Но Хави не был проблемой. Я был очень рад, что он изменил своё решение. Жаль, что его история заканчивается, думаю он еще вернётся в команду и сделает её ещё сильнее», - сказал Идальго нашему корреспонденту.

«Барса» завершает сезон на втором месте в Ла Лиге. Из Лиги чемпионов клуб вылетел на стадии четвертьфинала от «ПСЖ». Сменит Хави на посту, судя по последним новостям, Ханс-Дитер Флик.

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Барселона Хави Эрнандес Кристиан Идальго ещё теги
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