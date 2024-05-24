Хави Эрнандес покидает «Барселону». Кристиан Идальго, бывший игрок «блауграны» специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своими мыслями на этот счёт.

«Я очень удивлен решению «Барселоны». Хави проделал отличную работу, выжимал максимум из возможностей клуба, становился чемпионом. У клуба много проблем, всем об этом известно. Но Хави не был проблемой. Я был очень рад, что он изменил своё решение. Жаль, что его история заканчивается, думаю он еще вернётся в команду и сделает её ещё сильнее», - сказал Идальго нашему корреспонденту.

«Барса» завершает сезон на втором месте в Ла Лиге. Из Лиги чемпионов клуб вылетел на стадии четвертьфинала от «ПСЖ». Сменит Хави на посту, судя по последним новостям, Ханс-Дитер Флик.