Нападающий Жоау Фелиш, арендованный «Барселоной» у мадридского «Атлетико», в скором времени может перебраться в другой клуб.

Аренда португальца рассчитана до конца текущего сезона. По данным журналиста Томаса Симона, 24-летний футболист не будет выступать за «Барселону» в новой кампании – каталонцы не станут ни выкупать его, ни продлевать арендный договор. Агент Жорже Мендеш уже начал искать для форварда другой клуб, поскольку тот не горит желанием продолжать карьеру в «Атлетико».

Жоау Фелиш отметился десятью голами и шестью ассистами в 43 поединках за «Барселону» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.