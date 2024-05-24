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Фелиш не останется в «Барселоне» – агент ищет игроку новый клуб слухи

24 Мая 2024 • 22:18 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
1 2.40 X 3.50 2 3.00
Через 18 ч. 34 мин.

Нападающий Жоау Фелиш, арендованный «Барселоной» у мадридского «Атлетико», в скором времени может перебраться в другой клуб.

Аренда португальца рассчитана до конца текущего сезона. По данным журналиста Томаса Симона, 24-летний футболист не будет выступать за «Барселону» в новой кампании – каталонцы не станут ни выкупать его, ни продлевать арендный договор. Агент Жорже Мендеш уже начал искать для форварда другой клуб, поскольку тот не горит желанием продолжать карьеру в «Атлетико».

Жоау Фелиш отметился десятью голами и шестью ассистами в 43 поединках за «Барселону» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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