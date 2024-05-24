Левандовски высказался об отставке Хави

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски обратился к Хави Эрнандесу после его увольнения.

Клуб официально подтвердил отставку тренера в пятницу. Контракт специалиста, действовавший до 2025 года, был досрочно прекращён.

«Для меня было честью играть за твою команду, Хави. Ты навсегда останешься частью великой истории «Барселоны», и я горжусь тем, что мы вместе написали одну из глав в этом великом клубе. Спасибо и удачи, Хави», – написал в социальных сетях польский футболист, приобретённый у «Баварии» летом 2022 года.

Напомним, Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. При нём «сине-гранатовые» завоевали свой первый с 2019 года чемпионский титул Ла Лиги по итогам прошлого сезона.