Анчелотти недоволен уходом Крооса

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти был не готов к уходу Тони Крооса.

В начале недели 34-летний полузащитник объявил, что повесит бутсы на гвоздь после завершения сезона. По сведениям Relevo, Анчелотти не ожидал такого поворота событий: по ходу сезона в клубе допускали скорее уход Модрича, чем Крооса, и сейчас итальянец «не понимает, что происходит». Напомним, что 38-летний хорват, по всем видимости, продлит договор ещё на один год.

Тони Кроос представлял «Реал» на протяжении десяти лет. Он завершит карьеру после выступления за сборную Германии на предстоящем чемпионате Европы.