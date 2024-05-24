Фелиш опубликовал фотографию с празднованием на тренировке сразу после увольнения Хави

Испанские СМИ посчитали, что нападающего «Барселоны» Жоау Фелиша могло обрадовать увольнение Хави Эрнандеса.

Вскоре после известий об отставке испанского специалиста форвард опубликовал в социальных сетях фотографию с тренировки, на которой он и другие игроки «Барселоны» радуются и что-то празднуют. Публикацию не оставило без внимания издание El Chiringuito, посчитавшее, что португалец таким образом выражает радость после ухода тренера, который, как предполагается, не слишком на него рассчитывал.

У самого игрока нашёлся ответ – он оставил комментарий под постом: «Вы ищете противоречия там, где их нет», – написал Фелиш, арендованный у мадридского «Атлетико» до конца сезона.