Луис Энрике отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о состоявшейся отставке Хави Эрнандеса из «Барселоны».

Каталонский гранд официально объявил об увольнении наставника в пятницу.

«После нашего матча с «Барселоной» я сказал, что хочу, чтобы Хави остался. Моё мнение не изменилось с тех пор», – цитирует Managing Barca рулевого парижан.

Хави Эрнандес работал в «Барселоне» на протяжении двух с половиной лет. В апреле руководство клуба убедило специалиста не уходить, однако в мае ситуация резко приняла новый оборот, и испанца решили уволить. Его сменщиком, судя по всему, станет Ханс-Дитер Флик.