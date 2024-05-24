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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Энрике отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны»

24 Мая 2024 • 21:18 Комментировать
Мец
0:2
ПСЖ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о состоявшейся отставке Хави Эрнандеса из «Барселоны».

Каталонский гранд официально объявил об увольнении наставника в пятницу.

«После нашего матча с «Барселоной» я сказал, что хочу, чтобы Хави остался. Моё мнение не изменилось с тех пор», – цитирует Managing Barca рулевого парижан.

Хави Эрнандес работал в «Барселоне» на протяжении двух с половиной лет. В апреле руководство клуба убедило специалиста не уходить, однако в мае ситуация резко приняла новый оборот, и испанца решили уволить. Его сменщиком, судя по всему, станет Ханс-Дитер Флик.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес Луис Энрике ещё теги

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